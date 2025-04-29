Маск назвал демографический кризис главной проблемой Китая в будущем
Сокращение численности населения – самая серьезная долгосрочная проблема Китая. Об этом заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в соцсети X.
Бизнесмен выразил уверенность, что это касается почти каждой страны на Земле. Комментируя пост американского блогера Марио Науфала о сокращении населения в Китае третий год подряд, Маск также написал: «Демографический коллапс – это экзистенциальная проблема».
Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в 2024 г. численность населения страны сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд.
В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР писали, что за 2023 г. численность населения страны сократилась на 2,08 млн человек до 1,409 млрд. Тогда депопуляция в Китае наблюдалась уже второй год подряд: в 2022 г. население впервые за последние 60 лет сократилось на 850 000.