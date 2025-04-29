Маск назвал демографический кризис главной проблемой Китая в будущем

В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР писали, что за 2023 г. численность населения страны сократилась на 2,08 млн человек до 1,409 млрд. Тогда депопуляция в Китае наблюдалась уже второй год подряд: в 2022 г. население впервые за последние 60 лет сократилось на 850 000.