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Маск назвал демографический кризис главной проблемой Китая в будущем

Ведомости

Сокращение численности населения – самая серьезная долгосрочная проблема Китая. Об этом заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в соцсети X.

Бизнесмен выразил уверенность, что это касается почти каждой страны на Земле. Комментируя пост американского блогера Марио Науфала о сокращении населения в Китае третий год подряд, Маск также написал: «Демографический коллапс – это экзистенциальная проблема».

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в 2024 г. численность населения страны сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд.

В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР писали, что за 2023 г. численность населения страны сократилась на 2,08 млн человек до 1,409 млрд. Тогда депопуляция в Китае наблюдалась уже второй год подряд: в 2022 г. население впервые за последние 60 лет сократилось на 850 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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