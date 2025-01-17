Население Китая сократилось до 1,408 млрд человек
В 2024 г. население Китая сокращается третий год подряд, число смертей превысило рост рождаемости, сообщает Reuters.
По данным Национального бюро статистики КНР, в 2024 г. численности населения страны сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд. Коэффициент рождаемости вырос до 6,77 на 1000 человек. Для сравнения, в 2023 г. коэффициент составлял 6, 39. Число смертей в 2024 г. составило 10,93 млн по сравнению с 11,1 млн в 2023 г.
Уровень рождаемости в Китае снижается из-за действующей с 1980 по 2015 гг. политики, которая подразумевала одного ребенка на одну семью, а также стремительной урбанизации – в городе содержать детей дороже, чем в сельской местности.
Эксперты уверены, что такая тенденция будет усиливаться, что приведет к трудностям в поддержании экономики Китая из-за сокращения числа работников и потребителей. Сокращение рождаемости также может привести к дополнительным расходам на содержание пожилых людей и пенсионные выплаты.
В 2024 г. власти Китая приняли меры для восстановления числа рождаемости в регионе, такие как включение в программу университетского образования темы брака и воспитания.
За 2023 г. численность населения Китая сократилась на 2,08 млн человек и составляла 1,409 млрд. Тогда показатель рождаемости в стране опустился до своего минимума – 9,02 млн, а показатель смертности повысился до 7,87 на 1000 человек.