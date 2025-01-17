Население Китая сократилось до 1,408 млрд человек

По данным Национального бюро статистики КНР, в 2024 г. численности населения страны сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд. Коэффициент рождаемости вырос до 6,77 на 1000 человек. Для сравнения, в 2023 г. коэффициент составлял 6, 39. Число смертей в 2024 г. составило 10,93 млн по сравнению с 11,1 млн в 2023 г.