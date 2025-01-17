Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Население Китая сократилось до 1,408 млрд человек

Ведомости

В 2024 г. население Китая сокращается третий год подряд, число смертей превысило рост рождаемости, сообщает Reuters.

По данным Национального бюро статистики КНР, в 2024 г. численности населения страны сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд. Коэффициент рождаемости вырос до 6,77 на 1000 человек. Для сравнения, в 2023 г. коэффициент составлял 6, 39. Число смертей в 2024 г. составило 10,93 млн по сравнению с 11,1 млн в 2023 г.

Уровень рождаемости в Китае снижается из-за действующей с 1980 по 2015 гг. политики, которая подразумевала одного ребенка на одну семью, а также стремительной урбанизации – в городе содержать детей дороже, чем в сельской местности.

Эксперты уверены, что такая тенденция будет усиливаться, что приведет к трудностям в поддержании экономики Китая из-за сокращения числа работников и потребителей. Сокращение рождаемости также может привести к дополнительным расходам на содержание пожилых людей и пенсионные выплаты.

В 2024 г. власти Китая приняли меры для восстановления числа рождаемости в регионе, такие как включение в программу университетского образования темы брака и воспитания.

За 2023 г. численность населения Китая сократилась на 2,08 млн человек и составляла 1,409 млрд. Тогда показатель рождаемости в стране опустился до своего минимума – 9,02 млн, а показатель смертности повысился до 7,87 на 1000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных