Молодость за ваш счет: почему в Китае поднимают пенсионный возраст впервые с 1950-х

Молодость за ваш счет: почему в Китае поднимают пенсионный возраст впервые с 1950-хПовысить одну из самых низких планок в мире Пекин подтолкнуло старение нации
В Китае 17 сентября отметили второй по значимости после Нового года праздник – середины осени, который каждый год выпадает на разную дату согласно лунному календарю. Празднования в этом году длились с 15 сентября, и, согласно официальной статистике, за каникулы было зафиксировано 629 млн пассажирских поездок между регионами КНР (это в 3 раза превысило показатели 2023 г.). Исторически праздник связан с окончанием сельскохозяйственных работ и сбором урожая, но сейчас китайцы активно пользуются выходными для посещения своих родственников или мини-путешествий.
Но перед этим в стране произошло знаменательное общественно-политическое событие. Там наконец утвердили план проведения пенсионной реформы, которая была в планах правительства еще с 2013 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял решение о постепенном повышении установленного законом пенсионного возраста. Сейчас он составляет 60 лет для мужчин, 55 лет – для женщин из офисной сферы и других белых воротничков и 50 лет – для женщин рабочих профессий.
C 1 января 2025 г. планка каждые четыре месяца для первых двух категорий (и каждые два месяца – для занятых в производстве женщин) будет постепенно отодвигаться на один месяц. В итоге она достигнет 63, 58 и 55 лет соответственно.
Помимо этого реформа включает в будущем пересмотр и минимальных требований к официальному трудовому стажу (во время которого были страховые выплаты) китайцев. С 1 января 2030 г. минимальный страховой стаж для работников, получающих базовую пенсию ежемесячно, постепенно увеличится с 15 до 20 лет (каждый год на шесть месяцев). Сотрудники, которые достигли пенсионного возраста, могут откладывать выход на заслуженный отдых с максимальной задержкой в три года. При этом парламентарии Китая отдельно подчеркнули, что работников нельзя принуждать выбирать пенсионный возраст. А министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин рассказала прессе и о заложенной в изменениях возможности досрочного завершения трудовой деятельности: не ранее чем за три года до установленного законом срока и при условии, что взносы в пенсионный фонд вносились необходимое время.
Одновременно власти пообещали принять меры для борьбы с возрастной дискриминацией при приеме на работу, а также поощрять работодателей привлекать к работе больше людей старшего возраста. Отмечается, что правительство Китая «должно активно реагировать на старение населения, поощрять и поддерживать занятость и предпринимательскую деятельность».
Решение ПК ВСНП могло быть не случайно принято в канун Праздника середины осени, допускает проживающий в Гонконге юрист Павел Бажанов, так как обычно он проводит плановое заседание в конце августа. Кроме того, обычно в КНР при принятии важнейших законов и решений проводятся общественные консультации с публикацией текста документа и сбором мнений, иногда по несколько раз. При повышении пенсионного возраста никто заранее не публиковал проект этого решения, поэтому общество было просто поставлено перед фактом, отмечает Бажанов. И предсказуемо, что если бы заранее опубликовали, то комментариев от общества было бы много и в основном негативные, полагает он.
Формально при этом ПК ВСНП ничего не нарушил: процедура принятия именно «решений» в первом чтении может проходить без публичных обсуждений, а упомянутый документ имеет именно такой статус.
Но при этом совсем неожиданным событием поднятие пенсионного возраста назвать никак нельзя. Еще в июльском решении третьего пленума ЦК правящей в КНР компартии содержалось прямое указание на то, что реформа близка: «основываясь на принципах добровольности и гибкости уверенно и планомерно продвигать реформу по постепенному повышению установленного законом пенсионного возраста». Там же было зафиксировано стремление повысить базовую часть пенсий для разных категорий граждан.
Вынужденные перемены
Пенсионная реформа была давно ожидаемым решением, но до сих пор власти Китая решались в этом контексте лишь на эксперименты на госслужбе, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Важно отметить, что окончание анонсированной реформы приходится аж на 2039 г.
Она обусловлена как старением населения, так и низкими показателями рождаемости, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии пенсионного фонда. Если установленный минимум стажа не выработан, то можно либо продолжать работать и выплачивать пенсионные взносы, либо получить по заявлению все накопленное одноразово, поясняет Цыплаков.
Массовых протестов в Китае после введения новшеств ожидать не приходится, но в обществе есть разные настроения относительно реформы, говорит Цыплаков. «Повышение пенсионного возраста всегда дело непростое, и мы знаем это даже по опыту России», – говорит эксперт.
В Китае высокий уровень безработицы среди молодежи – около 14% (в июне 2024 г. был зафиксирован рекордный показатель в 21,3%. – «Ведомости»), и в результате реформы молодым будет еще сложнее находить работу. Но ускоряющийся процесс старения населения просто не оставляет властям иного выбора. Сейчас, по официальным данным, жителей старше 60 лет – 297 млн человек (21% от населения), а свыше 65 – 217 млн (15,4%). Согласно прогнозам, в 2035 г. доля выше 60 лет достигнет более 30%, а к середине века Китай будет проходить пик старения.
Китайские власти объясняют, что реформа необходима, ссылаясь на такие негативные тенденции в стране, как, в частности, старение населения. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, сейчас число людей старше 60 лет в Китае составляет 20% от всего населения, что немногим больше, чем количество детей моложе 14 лет. По прогнозу министерства гражданской администрации КНР, к 2030 г. пожилые люди будут составлять уже около трети населения. При этом средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла рекордного значения – 78,6 года и к 2050 г., по прогнозам, должна превысить 80 лет.
На этом фоне в Китае один из самых низких уровней рождаемости в мире. В 2023 г. показатель рождаемости в КНР стал самым низким за всю историю наблюдений с 1949 г.: в стране с 1,4 млрд населения на свет появилось всего 9,02 млн человек (6,39 рождения на 1000 человек). Если в 2002 г. на 10 трудоспособных китайцев приходился один пенсионер, то в 2021 г. этот показатель снизился до пяти. К 2030 г. на одного пенсионера будет приходиться уже четыре работающих, а в 2050 г. и вовсе два, прогнозирует экономист Macquarie Ларри Ху.
Не как при Мао
Еще в 2021 г. бывший премьер Госсовета Ли Кэцян анонсировал, что правительство Китая будет постепенно увеличивать пенсионный возраст в период до 2025 г. «Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», – обещал он тогда.
Формально планка пенсионного возраста в Китае не двигалась с 1950-х гг. при совсем иной демографической ситуации и солидарной системе (когда пенсионеры получали выплаты только из взносов работающих граждан). Но на деле пенсионная система до 1990-х гг. затрагивала меньше 10% пожилых китайцев. И лишь в 1997 г. Госсовет КНР принял «решение по установлению единой системы базовой пенсии для работников предприятий», которая закрепила в стране распределительно-накопительную систему, что позволило широко распространить выплаты.
Пенсия в Китае складывается из базовой части, которую выплачивает государство, в основном на провинциальном уровне, и накопительной, которая формируется из сделанных за время труда отчислений в пенсионный фонд (прежде всего работодателем). Работник может делать еще и добровольные отчисления. Но на итоговый размер выплат, таким образом, влияет множество факторов: место работы и место жительства, социальный статус, стаж. Все это делает некорректным сравнение российских пенсий с китайскими, говорит Цыплаков.
При этом в крупных городах выплаты по старости действительно могут превосходить общероссийские. И если, например, по данным ТАСС, в Пекине средняя пенсия составляет около 3000 юаней (около 38 000 руб.), то, по данным ООН, средняя по стране в 2020 г. была всего около 170 юаней (около 2200 руб.). И пенсии по-прежнему получают не все теоретически заслуживающие того китайцы. А в сельской местности пенсии, говорит Цыплаков, по-прежнему минимальные (при этом с сельской пропиской затруднительно получить легальную работу в городах. – «Ведомости»).
Кроме того, Цыплаков напоминает, что во времена председателя КНР Ху Цзиньтао (2003–2013) активно велась кампания за официальное трудоустройство по договорам и сейчас эта проблема отчасти остается.
Стоит отметить, что традиционные для китайской культуры почитание старших поколений и забота о них нашли закрепление и в основополагающем документе коммунистической страны – конституции КНР в действующей редакции 1982 г. В ее 49-й статье говорится, что «родители обязаны содержать и воспитывать несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны содержать и поддерживать родителей».
Среди стран G20 возрастная планка по выходу на пенсию в Китае одна из самых низких. Даже после проведения реформы в еще более молодом возрасте выходить на заслуженный отдых, по данным «РИА Новости», будут иметь право лишь граждане Турции, Индии и ЮАР.
Сейчас власти Китая действительно вынуждены проводить пенсионную реформу, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Одна из самых главных проблем, стоящих сейчас перед ними, вовсе не турбулентность на рынке недвижимости или попытка найти «новую модель экономического развития», а именно старение населения. «И еще 15 лет назад про Китай было принято говорить: он быстрее постареет, чем разбогатеет», – напоминает аналитик. А пенсионеры, в свою очередь, меньше потребляют, добавляет он.
В этих условиях в январе 2024 г. канцелярия Госсовета КНР опубликовала план по развитию так называемой серебряной экономики – производства широкого спектра товаров и услуг для удобства пожилого населения. В частности, там содержались призывы к госорганам помогать компаниям расширять спектр услуг по доставке еды для пожилых людей, по уходу за ними на дому, обеспечению их необходимыми заведениями в шаговой доступности. По данным The Beijing News, в следующем десятилетии серебряная экономика Китая достигнет объема в 30 трлн юаней ($4,2 трлн) и это составит 10% от общего объема экономики к 2035 г.
Кроме того, сложившаяся в Китае демографическая ситуация бьет по эффективности производства и действительно создает дефицит пенсионного фонда. Если же не продолжать распространять пенсию на все население, то это снова ударит по потреблению, в том числе из-за вынужденных трат на родителей со стороны молодежи. В конечном счете под угрозой оказывается и важная для властей экономическая стратегия «двойной циркуляции», которая основана на конечном потреблении домохозяйств, говорит Луконин.