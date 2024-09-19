Молодость за ваш счет: почему в Китае поднимают пенсионный возраст впервые с 1950-х

Помимо этого реформа включает в будущем пересмотр и минимальных требований к официальному трудовому стажу (во время которого были страховые выплаты) китайцев. С 1 января 2030 г. минимальный страховой стаж для работников, получающих базовую пенсию ежемесячно, постепенно увеличится с 15 до 20 лет (каждый год на шесть месяцев). Сотрудники, которые достигли пенсионного возраста, могут откладывать выход на заслуженный отдых с максимальной задержкой в три года. При этом парламентарии Китая отдельно подчеркнули, что работников нельзя принуждать выбирать пенсионный возраст. А министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин рассказала прессе и о заложенной в изменениях возможности досрочного завершения трудовой деятельности: не ранее чем за три года до установленного законом срока и при условии, что взносы в пенсионный фонд вносились необходимое время.