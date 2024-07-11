Китай почти полтора года не может разогнать спрос

Рост цен в китайской экономике составил 0,2% годовых по итогам июня после 0,3% в мае и апреле, сообщает Национальное бюро статистики КНР. Тяжелое восстановление после снятия антиковидных ограничений до сих пор давит на спрос – из-за этого ценовая динамика остается на околонулевых отметках с марта 2023 г., на протяжении уже 17 месяцев подряд. При этом еще в марте этого года китайские власти заявляли о планах поддержать инфляцию на уровне 3% к концу 2024 г.