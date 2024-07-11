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Китай почти полтора года не может разогнать спрос

Ситуация усугубляется повысившейся склонностью к сбережению
Антон Козлов
CHEN YONG / Imaginechina via AFP

Рост цен в китайской экономике составил 0,2% годовых по итогам июня после 0,3% в мае и апреле, сообщает Национальное бюро статистики КНР. Тяжелое восстановление после снятия антиковидных ограничений до сих пор давит на спрос – из-за этого ценовая динамика остается на околонулевых отметках с марта 2023 г., на протяжении уже 17 месяцев подряд. При этом еще в марте этого года китайские власти заявляли о планах поддержать инфляцию на уровне 3% к концу 2024 г.

По данным китайского статбюро, цены на продовольствие в июне сократились на 2,1% – падение наблюдается уже на протяжении года. Сильнее всего подешевела говядина – на 13,4%, за ней следуют свежие фрукты (8,7%) и свежие овощи (7,3%). Сильнее всего выросли цены на свинину – на 18,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, среди них на 1,5% выросла одежда. Цены в услугах выросли на 0,7%, в частности на 1,5% подорожала медицина, на 1,7% – образование. Транспортные услуги подешевели на 0,3%. Цены на недвижимость упали на 0,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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