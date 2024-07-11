Китай почти полтора года не может разогнать спрос

Китай почти полтора года не может разогнать спросСитуация усугубляется повысившейся склонностью к сбережению
Рост цен в китайской экономике составил 0,2% годовых по итогам июня после 0,3% в мае и апреле, сообщает Национальное бюро статистики КНР. Тяжелое восстановление после снятия антиковидных ограничений до сих пор давит на спрос – из-за этого ценовая динамика остается на околонулевых отметках с марта 2023 г., на протяжении уже 17 месяцев подряд. При этом еще в марте этого года китайские власти заявляли о планах поддержать инфляцию на уровне 3% к концу 2024 г.
По данным китайского статбюро, цены на продовольствие в июне сократились на 2,1% – падение наблюдается уже на протяжении года. Сильнее всего подешевела говядина – на 13,4%, за ней следуют свежие фрукты (8,7%) и свежие овощи (7,3%). Сильнее всего выросли цены на свинину – на 18,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, среди них на 1,5% выросла одежда. Цены в услугах выросли на 0,7%, в частности на 1,5% подорожала медицина, на 1,7% – образование. Транспортные услуги подешевели на 0,3%. Цены на недвижимость упали на 0,2%.