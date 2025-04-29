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Трамп планирует смягчить автомобильные пошлины

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена смягчить последствия введенных автомобильных пошлин. Новые меры, которые будут официально объявлены 29 апреля, снизят налоги на импортные автокомплектующие для автомобилей, собранных в США, и помогут избежать двойных пошлин. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

По словам министра торговли США Говарда Латника, это решение поддерживает американских автопроизводителей и рабочих, одновременно предоставляя время другим компаниям на развитие производства внутри страны.

По данным The Wall Street Journal, компании больше не будут платить дополнительные пошлины сверх тех, что уже установлены на сталь и алюминий, а также получат компенсации за ранее уплаченные сборы. Официальный представитель Белого дома подтвердил эти изменения.

Это решение Трамп намерен анонсировать в ходе визита в штат Мичиган, где находится центр американской автопромышленности.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получившим послаблений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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