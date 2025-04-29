Трамп планирует смягчить автомобильные пошлины
Администрация президента США Дональда Трампа намерена смягчить последствия введенных автомобильных пошлин. Новые меры, которые будут официально объявлены 29 апреля, снизят налоги на импортные автокомплектующие для автомобилей, собранных в США, и помогут избежать двойных пошлин. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.
По словам министра торговли США Говарда Латника, это решение поддерживает американских автопроизводителей и рабочих, одновременно предоставляя время другим компаниям на развитие производства внутри страны.
По данным The Wall Street Journal, компании больше не будут платить дополнительные пошлины сверх тех, что уже установлены на сталь и алюминий, а также получат компенсации за ранее уплаченные сборы. Официальный представитель Белого дома подтвердил эти изменения.
Это решение Трамп намерен анонсировать в ходе визита в штат Мичиган, где находится центр американской автопромышленности.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получившим послаблений.