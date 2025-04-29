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FT: в ЕС для борьбы с наркотрафиком усилят безопасность портов

Ведомости

Семь стран Евросоюза, в том числе Бельгия и Нидерланды, предлагают ввести единые стандарты безопасности в портах, чтобы бороться с деятельностью ОПГ и наркотрафиком, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный в Еврокомиссию.

В письме содержатся рекомендации по единым процедурам досмотра для персонала порта, членов экипажа и иностранных экспертов. Также упомянуто сотрудничество правоохранительных органов – они должны делиться данными о деятельности ОПГ, конфискациях незаконных товаров и стратегиях преступников. Предполагается, что усиление инструментов отчетности позволит найти способы решения проблемы на «общеевропейском или глобальном уровне».

С 28 по 30 апреля в Гданьске проходит заседание Альянса европейских портов, на котором, как сообщает FT, страны ЕС обсудят сотрудничество с незаконным оборотом наркотиков.

27 марта Reuters писало, что США борются с наркотрафиком и нелегальной миграцией с помощью спутников, а именно следят за ситуацией на границе с Мексикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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