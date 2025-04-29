FT: в ЕС для борьбы с наркотрафиком усилят безопасность портов

Семь стран Евросоюза, в том числе Бельгия и Нидерланды, предлагают ввести единые стандарты безопасности в портах, чтобы бороться с деятельностью ОПГ и наркотрафиком, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный в Еврокомиссию.