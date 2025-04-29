FT: в ЕС для борьбы с наркотрафиком усилят безопасность портов
Семь стран Евросоюза, в том числе Бельгия и Нидерланды, предлагают ввести единые стандарты безопасности в портах, чтобы бороться с деятельностью ОПГ и наркотрафиком, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный в Еврокомиссию.
В письме содержатся рекомендации по единым процедурам досмотра для персонала порта, членов экипажа и иностранных экспертов. Также упомянуто сотрудничество правоохранительных органов – они должны делиться данными о деятельности ОПГ, конфискациях незаконных товаров и стратегиях преступников. Предполагается, что усиление инструментов отчетности позволит найти способы решения проблемы на «общеевропейском или глобальном уровне».
С 28 по 30 апреля в Гданьске проходит заседание Альянса европейских портов, на котором, как сообщает FT, страны ЕС обсудят сотрудничество с незаконным оборотом наркотиков.
27 марта Reuters писало, что США борются с наркотрафиком и нелегальной миграцией с помощью спутников, а именно следят за ситуацией на границе с Мексикой.