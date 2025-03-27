Reuters: администрация США использует спутники для слежки за границей с Мексикой

20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. В феврале Reuters писало, что администрация Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей. В начале того же месяца сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.