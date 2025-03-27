Газета
Телеграм
/ Политика

Reuters: администрация США использует спутники для слежки за границей с Мексикой

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по контролю за границей с Мексикой, задействовав возможности спутниковой разведки в приграничных районах между США и Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Национальное управление военно-космической разведки (NRO), входящие в структуру минобороны США, получили поручение использовать спутники-шпионы для наблюдения за ситуацией на границе. Их задачи включают анализ изображений и поддержку усилий по борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей.

В сочетании с уже направленными в регион военными это свидетельствует о дальнейшей милитаризации границы, где ранее было введено чрезвычайное положение, отмечает Reuters.

Официальные представители NGA сообщили агентству, что создана специальная рабочая группа для координации поддержки пограничной миссии. В свою очередь, NRO подтвердило сотрудничество с разведывательным сообществом и Пентагоном для обеспечения безопасности США.

По данным источников, власти могут задействовать технологии искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков и выявления опасных объектов или лиц, по аналогии с тем, как это делается в ходе военных операций за рубежом.

20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. В феврале Reuters писало, что администрация Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей. В начале того же месяца сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных