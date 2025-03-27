Reuters: администрация США использует спутники для слежки за границей с Мексикой
Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по контролю за границей с Мексикой, задействовав возможности спутниковой разведки в приграничных районах между США и Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Национальное управление военно-космической разведки (NRO), входящие в структуру минобороны США, получили поручение использовать спутники-шпионы для наблюдения за ситуацией на границе. Их задачи включают анализ изображений и поддержку усилий по борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей.
В сочетании с уже направленными в регион военными это свидетельствует о дальнейшей милитаризации границы, где ранее было введено чрезвычайное положение, отмечает Reuters.
Официальные представители NGA сообщили агентству, что создана специальная рабочая группа для координации поддержки пограничной миссии. В свою очередь, NRO подтвердило сотрудничество с разведывательным сообществом и Пентагоном для обеспечения безопасности США.
По данным источников, власти могут задействовать технологии искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков и выявления опасных объектов или лиц, по аналогии с тем, как это делается в ходе военных операций за рубежом.
20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. В феврале Reuters писало, что администрация Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей. В начале того же месяца сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.