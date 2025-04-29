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Украинские власти объявили эвакуацию в четырех селах Днепропетровской области

Ведомости

Жители четырех сел Днепропетровской области будут эвакуированы в обязательном порядке. Об этом сообщили на странице Межевской территориальной общины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Эвакуация объявлена с 25 апреля. Она затрагивает села Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.

Причины эвакуации не называются. Населенные пункты находятся на границе Днепропетровской и Донецкой областей, где сейчас идут бои российской и украинской армий. Село Новоподгородное является ближайшим к населенному пункту Удачное, куда в январе этого года вошли войска Вооруженных сил (ВС) РФ.

В сентябре 2024 г. Киев расширил зону эвакуации в двух районах Донецкой области – Краматорском и Красноармейском (Покровском). Эвакуация касалась более 30 сел и поселков.

Это произошло через месяц после активного наступления ВС РФ. По состоянию на конец апреля 2025 г., российская армия находится юге от Покровска, где заняла большую часть села Лысовка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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