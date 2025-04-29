Украинские власти объявили эвакуацию в четырех селах Днепропетровской области
Жители четырех сел Днепропетровской области будут эвакуированы в обязательном порядке. Об этом сообщили на странице Межевской территориальной общины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Эвакуация объявлена с 25 апреля. Она затрагивает села Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.
Причины эвакуации не называются. Населенные пункты находятся на границе Днепропетровской и Донецкой областей, где сейчас идут бои российской и украинской армий. Село Новоподгородное является ближайшим к населенному пункту Удачное, куда в январе этого года вошли войска Вооруженных сил (ВС) РФ.
В сентябре 2024 г. Киев расширил зону эвакуации в двух районах Донецкой области – Краматорском и Красноармейском (Покровском). Эвакуация касалась более 30 сел и поселков.
Это произошло через месяц после активного наступления ВС РФ. По состоянию на конец апреля 2025 г., российская армия находится юге от Покровска, где заняла большую часть села Лысовка.