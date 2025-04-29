Украинские власти объявили эвакуацию в четырех селах Днепропетровской области

Причины эвакуации не называются. Населенные пункты находятся на границе Днепропетровской и Донецкой областей, где сейчас идут бои российской и украинской армий. Село Новоподгородное является ближайшим к населенному пункту Удачное, куда в январе этого года вошли войска Вооруженных сил (ВС) РФ.