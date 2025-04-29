Трамп заявил, что Украина «очень скоро будет разгромлена»
Дональд Трамп заявил, что Украина может быть «разгромлена очень скоро». В интервью The Atlantic президент США назвал Россию «большой военной машиной» и подчеркнул, что пытается «спасти» Украину.
«Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о поставках оружия Киеву, он уточнил, что помощь может быть не только военной. «Это необязательно должно быть оружие. Существует множество видов оружия. Это могут быть санкции, банковские операции или другие методы», — отметил политик.
При этом президент США не исключил, что может занять сторону Украины. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», – сказал он. Дональд Трамп добавил, что до урегулирования конфликта остались «последние штрихи», и важные события могут произойти в ближайшую неделю.