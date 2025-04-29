Трамп заявил, что Украина «очень скоро будет разгромлена»

При этом президент США не исключил, что может занять сторону Украины. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», – сказал он. Дональд Трамп добавил, что до урегулирования конфликта остались «последние штрихи», и важные события могут произойти в ближайшую неделю.