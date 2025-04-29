Трамп допустил, что встанет на сторону Украины
Дональд Трамп допустил, что США могут усилить поддержку Украины, но это зависит от действий России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Atlantic.
«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», — ответил Трамп на вопрос, может ли он открыто поддержать Киев.
При этом он раскритиковал украинского президента: «Все, что ему нужно было сделать — это замолчать. Он добился своего». Говоря о возможной помощи, Трамп уточнил: речь не о войсках, а о санкциях или финансовом давлении. «Есть много видов оружия. Не обязательно с пулями», — сказал он.
Президент США отметил, что до урегулирования конфликта остались «последние штрихи», и важные события могут произойти в ближайшую неделю. Ранее он заявлял о «дедлайне» для мирного соглашения, но не назвал дату.
Накануне Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».