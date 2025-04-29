Трамп допустил, что встанет на сторону Украины

При этом он раскритиковал украинского президента: «Все, что ему нужно было сделать — это замолчать. Он добился своего». Говоря о возможной помощи, Трамп уточнил: речь не о войсках, а о санкциях или финансовом давлении. «Есть много видов оружия. Не обязательно с пулями», — сказал он.