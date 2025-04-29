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Трамп допустил, что встанет на сторону Украины

Ведомости

Дональд Трамп допустил, что США могут усилить поддержку Украины, но это зависит от действий России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Atlantic.

«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», — ответил Трамп на вопрос, может ли он открыто поддержать Киев.

При этом он раскритиковал украинского президента: «Все, что ему нужно было сделать — это замолчать. Он добился своего». Говоря о возможной помощи, Трамп уточнил: речь не о войсках, а о санкциях или финансовом давлении. «Есть много видов оружия. Не обязательно с пулями», — сказал он.

Президент США отметил, что до урегулирования конфликта остались «последние штрихи», и важные события могут произойти в ближайшую неделю. Ранее он заявлял о «дедлайне» для мирного соглашения, но не назвал дату.

Накануне Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».

 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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