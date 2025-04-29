Песков: процесс мирного урегулирования важнее вопросов легитимности Зеленского

Президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности Владимира Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. При этом конституция страны запрещает проводить выборы во время военного положения. 27 марта президент РФ высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России», чтобы провести в стране выборы. По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.