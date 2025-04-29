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Госдеп сообщил о приезде представителей сирийской власти в США

Ведомости

Представители нынешнего правительства Сирии прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, объявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Мы можем подтвердить, что некоторые представители временных властей Сирии находятся в Нью-Йорке для участия в различных заседаниях ООН», – сказала Брюс журналистам во время пресс-брифинга.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжает «осторожно» пересматривать свою политику в отношении Сирии и будет оценивать действия временных властей по их поступкам.

«В настоящее время мы не ведем нормализацию дипломатических отношений с Сирией», – сказала она.

Брюс также отметила, что на дынный момент не может подтвердить никаких возможных встреч между американскими представителями и сирийскими властями.

В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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