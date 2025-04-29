Госдеп сообщил о приезде представителей сирийской власти в США
Представители нынешнего правительства Сирии прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, объявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы можем подтвердить, что некоторые представители временных властей Сирии находятся в Нью-Йорке для участия в различных заседаниях ООН», – сказала Брюс журналистам во время пресс-брифинга.
Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжает «осторожно» пересматривать свою политику в отношении Сирии и будет оценивать действия временных властей по их поступкам.
«В настоящее время мы не ведем нормализацию дипломатических отношений с Сирией», – сказала она.
Брюс также отметила, что на дынный момент не может подтвердить никаких возможных встреч между американскими представителями и сирийскими властями.
В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.