Axios: Трамп не требует от Украины признания Крыма российским

«Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности», – говорится в материале. Президент Украины подчеркнул необходимость вернуться к первоначальному требованию о безусловном прекращении огня, чтобы перейти к обсуждению мира.