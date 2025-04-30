Axios: Трамп не требует от Украины признания Крыма российским
Президент США Дональд Трамп на встрече в Риме объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не отказывается от признания Крыма российской территорией, но не требует этого от Украины, сообщил Axios со ссылкой на источник.
«Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности», – говорится в материале. Президент Украины подчеркнул необходимость вернуться к первоначальному требованию о безусловном прекращении огня, чтобы перейти к обсуждению мира.
Президент США, по словам источника Axios, «похоже, согласился», но, в свою очередь, на встрече настаивал, чтобы Зеленский «как можно скорее» подписал сделку по недрам Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась комментировать диалог глав государств, как и пресс-секретарь Зеленского, по данным издания.
30 апреля Трамп в интервью ABC News заявил, что президент России Владимир Путин стремится мирно урегулировать конфликт на Украине. По словам лидера США, он верит, что благодаря ему Путин готов прекратить боевые действия.