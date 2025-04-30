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Axios: Трамп не требует от Украины признания Крыма российским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на встрече в Риме объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не отказывается от признания Крыма российской территорией, но не требует этого от Украины, сообщил Axios со ссылкой на источник.

«Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности», – говорится в материале. Президент Украины подчеркнул необходимость вернуться к первоначальному требованию о безусловном прекращении огня, чтобы перейти к обсуждению мира.

Президент США, по словам источника Axios, «похоже, согласился», но, в свою очередь, на встрече настаивал, чтобы Зеленский «как можно скорее» подписал сделку по недрам Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась комментировать диалог глав государств, как и пресс-секретарь Зеленского, по данным издания.

30 апреля Трамп в интервью ABC News заявил, что президент России Владимир Путин стремится мирно урегулировать конфликт на Украине. По словам лидера США, он верит, что благодаря ему Путин готов прекратить боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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