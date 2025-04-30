Трамп: Путин хочет урегулировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин хочет достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.
Трамп заметил, что по окончании его первого президентского срока не было шанса, что произойдет российско-украинский конфликт. По его мнению, кризис стал возможен только при бывшем президенте США Джо Байдене. Американский лидер добавил, что верит, что благодаря ему Путин готов прекратить боевые действия.
28 апреля Путин объявил о перемирии на Украине в дни 80-летней годовщины Победы. Москва указала, что ожидает аналогичных шагов от Киева. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение российского главы о прекращении огня к 80-летию Победы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Украины давать прямой ответ на предложение о перемирии на 9 мая манипуляцией. Он заметил, что игнорирование инициативы украинской стороной вызывает вопросы.