Трамп: Путин хочет урегулировать конфликт на Украине

28 апреля Путин объявил о перемирии на Украине в дни 80-летней годовщины Победы. Москва указала, что ожидает аналогичных шагов от Киева. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение российского главы о прекращении огня к 80-летию Победы.