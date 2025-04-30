Трамп уволил мужа Харрис из совета Музея холокоста
Президент США Дональд Трамп уволил с поста члена совета Мемориального музея холокоста в Вашингтоне мужа бывшей вице-президента страны и конкурента на выборах Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Сегодня мне сообщили о моем исключении из совета Мемориального музея холокоста Соединенных Штатов. Позвольте мне внести ясность: память о холокосте и образование нельзя политизировать», – написал Эмхофф.
Муж Камалы Харрис добавил, что это не сможет «поколебать его приверженность сохранению памяти о холокосте и просвещению, а также борьбе с ненавистью и антисемитизмом». Он пообещал продолжать свою работу.
По данным The New York Times, совет также покинули несколько членов администрации экс-президента США Джо Байдена. В частности, бывший руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший помощник первой леди США Энтони Берналь.
15 февраля Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Президент США объявил о своем назначении на должность председателя центра, после чего освободил от поста президента организации Дебору Раттер. Временным президентом центра стал экс-посол США в Германии Ричард Гренелл.