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Трамп уволил мужа Харрис из совета Музея холокоста

Ведомости

Президент США Дональд Трамп уволил с поста члена совета Мемориального музея холокоста в Вашингтоне мужа бывшей вице-президента страны и конкурента на выборах Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня мне сообщили о моем исключении из совета Мемориального музея холокоста Соединенных Штатов. Позвольте мне внести ясность: память о холокосте и образование нельзя политизировать», – написал Эмхофф.

Муж Камалы Харрис добавил, что это не сможет «поколебать его приверженность сохранению памяти о холокосте и просвещению, а также борьбе с ненавистью и антисемитизмом». Он пообещал продолжать свою работу.

По данным The New York Times, совет также покинули несколько членов администрации экс-президента США Джо Байдена. В частности, бывший руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший помощник первой леди США Энтони Берналь.

15 февраля Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Президент США объявил о своем назначении на должность председателя центра, после чего освободил от поста президента организации Дебору Раттер. Временным президентом центра стал экс-посол США в Германии Ричард Гренелл.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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