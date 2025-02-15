Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома из Кеннеди-центра

12 февраля Кеннеди-центр опубликовал на своем сайте новый список членов попечительского совета. Ранее в него входили, как отмечает газета, назначенцы и Трампа, и экс-президента Джо Байдена, теперь же он полностью состоит из сторонников нового главы государства. В частности, в него вошли глава администрации президента Сьюзан Уайлз и жена вице-президента Джей Ди Вэнса Уша Вэнс. Из списка совета при этом исключили Жан-Пьер, которая была пресс-секретарем Байдена. В общей сложности администрация Трампа официально отстранила от работы в центре 18 членов совета, назначенных экс-президентом.