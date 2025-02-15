Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома из Кеннеди-центра
Президент США Дональд Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, пишет The New York Times (NYT).
Трамп объявил ранее на этой неделе о своем назначении на пост председателя центра, после чего, как пишет NYT, была уволена президент организации Дебора Раттер. Временным президентом центра стал бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.
12 февраля Кеннеди-центр опубликовал на своем сайте новый список членов попечительского совета. Ранее в него входили, как отмечает газета, назначенцы и Трампа, и экс-президента Джо Байдена, теперь же он полностью состоит из сторонников нового главы государства. В частности, в него вошли глава администрации президента Сьюзан Уайлз и жена вице-президента Джей Ди Вэнса Уша Вэнс. Из списка совета при этом исключили Жан-Пьер, которая была пресс-секретарем Байдена. В общей сложности администрация Трампа официально отстранила от работы в центре 18 членов совета, назначенных экс-президентом.
Трамп ранее направил письмо об увольнении председателю федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб. Президент в феврале также направил письма с предложением уволиться по собственному желанию сотрудникам американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР.