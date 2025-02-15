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Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома из Кеннеди-центра

Ведомости

Президент США Дональд Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, пишет The New York Times (NYT).

Трамп объявил ранее на этой неделе о своем назначении на пост председателя центра, после чего, как пишет NYT, была уволена президент организации Дебора Раттер. Временным президентом центра стал бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

12 февраля Кеннеди-центр опубликовал на своем сайте новый список членов попечительского совета. Ранее в него входили, как отмечает газета, назначенцы и Трампа, и экс-президента Джо Байдена, теперь же он полностью состоит из сторонников нового главы государства. В частности, в него вошли глава администрации президента Сьюзан Уайлз и жена вице-президента Джей Ди Вэнса Уша Вэнс. Из списка совета при этом исключили Жан-Пьер, которая была пресс-секретарем Байдена. В общей сложности администрация Трампа официально отстранила от работы в центре 18 членов совета, назначенных экс-президентом.

Трамп ранее направил письмо об увольнении председателю федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб. Президент в феврале также направил письма с предложением уволиться по собственному желанию сотрудникам американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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