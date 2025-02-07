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Председатель избиркома США получила от Трампа письмо об увольнении

Ведомости

Президент США Дональд Трамп направил председателю федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении, сообщила она на своей странице в социальной сети X.

Вайнтрауб считает, что ее увольнение незаконно, и добавила, что в ближайшее время не покинет службу.

«Существует законный способ замены членов избиркома – это не он», – написала Вайнтрауб.

Трамп также направил письма с предложением уволиться по собственному желанию сотрудникам американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР. В ЦРУ сообщили, что эти решения позволяют гарантировать согласованность между работой разведывательного управления и приоритетами нацбезопасности новой администрации во главе с президентом США.

Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп начал реализовывать программу по сокращению федерального правительства, которое, по данным исследовательской службы конгресса (CRS), насчитывает чуть больше 2 млн сотрудников в гражданской сфере (без учета минобороны и спецслужб). Большинству были направлены письма с опцией добровольного увольнения. Источник из администрации рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. По данным газеты The Washington Post (WP), к 5 февраля около 40 000 человек согласились добровольно покинуть правительство.

Продемократическая группа уже обратилась в суд от лица 800 000 сотрудников федправительства с просьбой признать предложение администрации уволиться по собственному желанию незаконным. Дело будет разбирать федеральный судья, назначенный 42-м президентом-демократом Биллом Клинтоном (1993–2001 гг.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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