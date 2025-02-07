Председатель избиркома США получила от Трампа письмо об увольнении
Президент США Дональд Трамп направил председателю федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении, сообщила она на своей странице в социальной сети X.
Вайнтрауб считает, что ее увольнение незаконно, и добавила, что в ближайшее время не покинет службу.
«Существует законный способ замены членов избиркома – это не он», – написала Вайнтрауб.
Трамп также направил письма с предложением уволиться по собственному желанию сотрудникам американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР. В ЦРУ сообщили, что эти решения позволяют гарантировать согласованность между работой разведывательного управления и приоритетами нацбезопасности новой администрации во главе с президентом США.
Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп начал реализовывать программу по сокращению федерального правительства, которое, по данным исследовательской службы конгресса (CRS), насчитывает чуть больше 2 млн сотрудников в гражданской сфере (без учета минобороны и спецслужб). Большинству были направлены письма с опцией добровольного увольнения. Источник из администрации рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. По данным газеты The Washington Post (WP), к 5 февраля около 40 000 человек согласились добровольно покинуть правительство.
Продемократическая группа уже обратилась в суд от лица 800 000 сотрудников федправительства с просьбой признать предложение администрации уволиться по собственному желанию незаконным. Дело будет разбирать федеральный судья, назначенный 42-м президентом-демократом Биллом Клинтоном (1993–2001 гг.).