Председатель избиркома США получила от Трампа письмо об увольнении

Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп начал реализовывать программу по сокращению федерального правительства, которое, по данным исследовательской службы конгресса (CRS), насчитывает чуть больше 2 млн сотрудников в гражданской сфере (без учета минобороны и спецслужб). Большинству были направлены письма с опцией добровольного увольнения. Источник из администрации рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. По данным газеты The Washington Post (WP), к 5 февраля около 40 000 человек согласились добровольно покинуть правительство.