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Администрация Трампа распускает группу по поиску активов российских бизнесменов

Ведомости

Минюст США распускает оперативную группу по выявлению активов российских бизнесменов, находящихся под санкциями (KleptoCapture), пишет The Guardian со ссылкой на служебную записку генерального прокурора Пэм Бонди.

Усилия группы будут прекращены в рамках «смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами», следует из материала.

Целевая группа KleptoCapture была создана после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций со стороны США. Она предназначена для выявления на Западе активов российских бизнесменов, «близких к Кремлю». Американские власти при администрации демократа Джо Байдена регулярно вводили санкции против крупных российских предпринимателей.

Кто из бизнесменов освободился от западных санкций
ЕС исключил основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Он попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет компанию. В августе 2023 г. предприниматель осудил военные действия на Украине и отметил, что с 2014 г. живет в Израиле.
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ЕС исключил основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Он попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет компанию. В августе 2023 г. предприниматель осудил военные действия на Украине и отметил, что с 2014 г. живет в Израиле. / Максим Стулов / Ведомости

15 января кандидат на пост госсекретаря США (ныне – госсекретарь США) Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине. Рубио пояснил, что применение санкций против других стран решает две задачи – это может лишить государство ресурсов для «противоправных действий», также ограничения выступают в роли рычага влияния.

5 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать его разрешению. 21 января американский лидер сказал, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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