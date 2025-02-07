Администрация Трампа распускает группу по поиску активов российских бизнесменов

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ЕС исключил основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Он попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет компанию. В августе 2023 г. предприниматель осудил военные действия на Украине и отметил, что с 2014 г. живет в Израиле. / Максим Стулов / Ведомости