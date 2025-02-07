Администрация Трампа распускает группу по поиску активов российских бизнесменов
Минюст США распускает оперативную группу по выявлению активов российских бизнесменов, находящихся под санкциями (KleptoCapture), пишет The Guardian со ссылкой на служебную записку генерального прокурора Пэм Бонди.
Усилия группы будут прекращены в рамках «смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами», следует из материала.
Целевая группа KleptoCapture была создана после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций со стороны США. Она предназначена для выявления на Западе активов российских бизнесменов, «близких к Кремлю». Американские власти при администрации демократа Джо Байдена регулярно вводили санкции против крупных российских предпринимателей.
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