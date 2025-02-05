В МИДе призвали США сделать первый шаг для начала нормализации отношений с РФ

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, почему российскому послу в США до сих пор не выдали агреман, замминистра иностранных дел РФ заявил, что вокруг этого вопроса происходит «излишняя суета». Он назвал посыл о необходимости любой ценой договориться с администрацией президента США Дональда Трампа «контрпродуктивным» и ложным.