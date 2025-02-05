В МИДе призвали США сделать первый шаг для начала нормализации отношений с РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Россией. Его слова приводит внешнеполитическое ведомство России.
«Первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – сказал Рябков.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, почему российскому послу в США до сих пор не выдали агреман, замминистра иностранных дел РФ заявил, что вокруг этого вопроса происходит «излишняя суета». Он назвал посыл о необходимости любой ценой договориться с администрацией президента США Дональда Трампа «контрпродуктивным» и ложным.
5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах с администрацией Трампа по линии отдельных ведомств.
20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.
4 февраля советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что у Вашингтона пока нет ничего, что он мог бы сообщить по поводу деталей места возможной встречи российского президента и американского лидера.