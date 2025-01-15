Кандидат на пост госсекретаря США допустил ослабление санкций против России

Кандидат на пост госсекретаря США допустил ослабление санкций против РоссииПо словам Рубио, это может быть сделано в рамках переговоров по Украине
Снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, передает корреспондент «Ведомостей».
Рубио во время сенатских слушаний по своему утверждению на должность сказал, что применение санкций против других стран решает две задачи – это может лишить государство ресурсов для «противоправных действий», также ограничения выступают в роли рычага влияния.
«Когда вы садитесь за стол переговоров, скажем, по вопросу Украины и необходимости завершения этого конфликта, и когда США будут участвовать в этих разговорах, я надеюсь, для достижения мирного урегулирования, вам придется не только требовать, но и делать уступки, и снятие санкций может быть частью этого, если условия будут соответствующими», – сказал кандидат на пост госсекретаря.
Рубио также подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО будет частью переговоров.
«Очевидно, что это, в конечном итоге, будет частью любых переговоров», – сказал он. – В случае таких конфликтов, как этот, неизбежно требуются уступки. Я не думаю, что будет разумно или уместно до вступления в должность или после этого, публично, как, например, сейчас, обсуждать параметры того, какие возможные уступки могут быть с обеих сторон».
Ранее, Рубио заявил , что и Киеву и Москве придется идти на компромиссы для того, чтобы переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были эффективными.
Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.
В ответ на подобные публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.