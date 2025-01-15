Кандидат на пост госсекретаря США допустил ослабление санкций против России

«Когда вы садитесь за стол переговоров, скажем, по вопросу Украины и необходимости завершения этого конфликта, и когда США будут участвовать в этих разговорах, я надеюсь, для достижения мирного урегулирования, вам придется не только требовать, но и делать уступки, и снятие санкций может быть частью этого, если условия будут соответствующими», – сказал кандидат на пост госсекретаря.