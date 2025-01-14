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Что новые санкции против энергетического сектора значат для инвесторов

Акции «Сургутнефтегаза» пострадают больше бумаг «Газпром нефти», считают аналитики
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Инвесторам не стоит ждать масштабного обвала котировок «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» в связи с новыми ограничениями США против нефтегазового сектора России, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но давление на акции этих компаний в ближайшие месяцы усилится – они будут вести себя хуже бумаг других игроков энергетического сектора, считают эксперты. «Сургутнефтегаз» пострадает сильнее «Газпром нефти» за счет более высокой доли экспорта в общем объеме поставок, но в наихудшем положении может оказаться «Совкомфлот» – если реализуется риск полной остановки перевозок топлива подсанкционными танкерами, предупреждают аналитики.

Вечером в пятницу, 10 января, Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) впервые ввело блокирующие санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также их дочерних структур. В SDN-лист также попали 69 танкеров «Совкомфлота» вдобавок к 21 уже заблокированному судну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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