Что новые санкции против энергетического сектора значат для инвесторов

Что новые санкции против энергетического сектора значат для инвесторовАкции «Сургутнефтегаза» пострадают больше бумаг «Газпром нефти», считают аналитики
Инвесторам не стоит ждать масштабного обвала котировок «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» в связи с новыми ограничениями США против нефтегазового сектора России, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но давление на акции этих компаний в ближайшие месяцы усилится – они будут вести себя хуже бумаг других игроков энергетического сектора, считают эксперты. «Сургутнефтегаз» пострадает сильнее «Газпром нефти» за счет более высокой доли экспорта в общем объеме поставок, но в наихудшем положении может оказаться «Совкомфлот» – если реализуется риск полной остановки перевозок топлива подсанкционными танкерами, предупреждают аналитики.
Вечером в пятницу, 10 января, Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) впервые ввело блокирующие санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также их дочерних структур. В SDN-лист также попали 69 танкеров «Совкомфлота» вдобавок к 21 уже заблокированному судну.