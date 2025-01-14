Что новые санкции против энергетического сектора значат для инвесторов

Инвесторам не стоит ждать масштабного обвала котировок «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» в связи с новыми ограничениями США против нефтегазового сектора России, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но давление на акции этих компаний в ближайшие месяцы усилится – они будут вести себя хуже бумаг других игроков энергетического сектора, считают эксперты. «Сургутнефтегаз» пострадает сильнее «Газпром нефти» за счет более высокой доли экспорта в общем объеме поставок, но в наихудшем положении может оказаться «Совкомфлот» – если реализуется риск полной остановки перевозок топлива подсанкционными танкерами, предупреждают аналитики.