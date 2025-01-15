Белый дом предупредил команду Трампа о санкциях против энергосектора РФ

В «Газпром нефти» «Ведомостям» сообщили, что компания в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. С 2022 г. она уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому «многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах». В компании также отметили, что считают включение в санкционные списки «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением.