Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Белый дом предупредил команду Трампа о санкциях против энергосектора РФ

Ведомости

Команде избранного президента США Дональда Трампа известно о решении администрации действующего главы государства Джо Байдена установить масштабные санкции против энергетического сектора России. На соответствующий вопрос «РИА Новости» в ходе брифинга ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, в области нацбезопасности не было ни одного решения, о котором команда Трампа не была бы уведомлена.

«Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России – они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем», – сказал он.

Реакцию команды избранного президента на это решение Кирби не прокомментировал.

10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) впервые ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под ограничения, в том числе, попали страховая компания «Ингосстрах», группа «Альфастрахование», глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», а также сербская NIS и «Полярный литий».

В «Газпром нефти» «Ведомостям» сообщили, что компания в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. С 2022 г. она уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому «многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах». В компании также отметили, что считают включение в санкционные списки «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных