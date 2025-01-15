Белый дом предупредил команду Трампа о санкциях против энергосектора РФ
Команде избранного президента США Дональда Трампа известно о решении администрации действующего главы государства Джо Байдена установить масштабные санкции против энергетического сектора России. На соответствующий вопрос «РИА Новости» в ходе брифинга ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По словам Кирби, в области нацбезопасности не было ни одного решения, о котором команда Трампа не была бы уведомлена.
«Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России – они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем», – сказал он.
Реакцию команды избранного президента на это решение Кирби не прокомментировал.
10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) впервые ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под ограничения, в том числе, попали страховая компания «Ингосстрах», группа «Альфастрахование», глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», а также сербская NIS и «Полярный литий».
В «Газпром нефти» «Ведомостям» сообщили, что компания в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. С 2022 г. она уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому «многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах». В компании также отметили, что считают включение в санкционные списки «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением.