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Путин: отношения с Трампом всегда были деловыми

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Путин заявил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения. Лидер России также подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом, сейчас Москва тоже готова к совместной работе.

Путин также согласился с высказыванием Трампа о том, что, если в 2020 г. у него «не украли победу», то кризис на Украине в 2022 г. мог и не произойти.

20 января Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее.

21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже».

24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках ответов на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г. заявил, что Россия выступает за окончательное разрешение конфликта на Украине без заморозки военных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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