Путин: отношения с Трампом всегда были деловыми

21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже».