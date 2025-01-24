Лавров: Москва против заморозки конфликта на Украине
Россия выступает за окончательное разрешение конфликта на Украине без заморозки военных действий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответах на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.
Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского кризиса, Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, а также ее позиция заключается в окончании конфликта со справедливым и устойчивым решением первопричин.
«Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы», – заявил Лавров.
Глава МИД РФ считает, что в случае заморозки конфликта Запад воспользуется положением для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша. Необходимы надежные гарантии недопущения возобновления конфликта, и, как сообщил Лавров, основа для этого имеется. Речь идет о наработках, которые были согласованы в 2022 г. во время переговоров России и Украины на территориях Белоруссии и Турции.
Политик напомнил, что в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение мирных переговоров, пойдя по пути военной эскалации, подготовки ультиматума России и сколачивания антироссийской коалиции.
Никаких практических действий, которые бы могли привести к мирным переговорам между странами, не наблюдается, заключил Лавров и напомнил, что подход России к урегулированию конфликта остается неизменным – диалог на основе договоренностей 2022 г. с учетом сложившихся реалий «на земле» и позиций, озвученных Путиным в июне 2024 г.
20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее.
21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже».
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.