Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лавров: Москва против заморозки конфликта на Украине

Ведомости

Россия выступает за окончательное разрешение конфликта на Украине без заморозки военных действий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответах на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского кризиса, Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, а также ее позиция заключается в окончании конфликта со справедливым и устойчивым решением первопричин.

«Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что в случае заморозки конфликта Запад воспользуется положением для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша. Необходимы надежные гарантии недопущения возобновления конфликта, и, как сообщил Лавров, основа для этого имеется. Речь идет о наработках, которые были согласованы в 2022 г. во время переговоров России и Украины на территориях Белоруссии и Турции.

Политик напомнил, что в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение мирных переговоров, пойдя по пути военной эскалации, подготовки ультиматума России и сколачивания антироссийской коалиции.

Никаких практических действий, которые бы могли привести к мирным переговорам между странами, не наблюдается, заключил Лавров и напомнил, что подход России к урегулированию конфликта остается неизменным – диалог на основе договоренностей 2022 г. с учетом сложившихся реалий «на земле» и позиций, озвученных Путиным в июне 2024 г.

20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее.

21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже».

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных