Рябков: конфликт с Украиной невозможно разрешить за 100 дней

Рябков считает, что, если США будут двигаться к урегулированию конфликта на основе тех сигналов, которые они посылают сейчас, то завершение боевых действий не случится ни через 100 дней, ни больше. Он добавил, что если в подходе Вашингтона будет присутствовать больше реализма, тогда может начаться процесс завершения конфликта, но и при таком случае прогнозировать его темпы сложно.