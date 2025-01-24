Рябков: конфликт с Украиной невозможно разрешить за 100 дней
Без реализма в подходе США конфликт на Украине невозможно разрешить за 100 дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
Рябков считает, что, если США будут двигаться к урегулированию конфликта на основе тех сигналов, которые они посылают сейчас, то завершение боевых действий не случится ни через 100 дней, ни больше. Он добавил, что если в подходе Вашингтона будет присутствовать больше реализма, тогда может начаться процесс завершения конфликта, но и при таком случае прогнозировать его темпы сложно.
20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее.
21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже».
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.