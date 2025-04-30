Гендиректор «Знания» представил Путину экспозицию об историческом наследии

Марафон посвящен 80-летию Победы. Он проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России. По информации ТАСС, в первые день в нем приняли участие более 10 000 школьников и студентов, еще 10 млн человек посмотрели лекции в интернете и по телевидению.