Гендиректор «Знания» представил Путину экспозицию об историческом наследии
Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил президенту РФ Владимиру Путину экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе, чтобы встретиться с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Марафон посвящен 80-летию Победы. Он проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России. По информации ТАСС, в первые день в нем приняли участие более 10 000 школьников и студентов, еще 10 млн человек посмотрели лекции в интернете и по телевидению.