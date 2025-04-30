Путин последние три года стал часто ночевать в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал, что за последние три года он преимущественно проводит ночи в Кремле. Об этом глава государства сообщил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент беседы был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.