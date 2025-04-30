Путин последние три года стал часто ночевать в Кремле
Президент России Владимир Путин рассказал, что за последние три года он преимущественно проводит ночи в Кремле. Об этом глава государства сообщил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент беседы был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
В кадрах фильма Путин проводит экскурсию по своим кремлевским апартаментам. В комнате также заметен белый рояль – Зарубин поинтересовался, удается ли играть. Президент признался, что делает это крайне редко.
Помимо этого, он показал библиотеку, две спальни, а также небольшую домашнюю церковь, находящуюся в его резиденции.
Документальный фильм про Путина выйдет 4 мая на телеканале «Россия-1». Картина посвящена 25 годам правления российского лидера.