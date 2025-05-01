В Ватикане Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее
В ходе недавней встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского одобрить соглашение с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых, подчеркнув важность такого шага из-за мощи и масштабов России. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом News Nation.
«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», - сказал Трамп.
Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов 30 апреля. На подписание документа в США прилетела вице-премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, согласно условиям соглашения, «полное право собственности и контроль» остаются за Украиной. Свириденко подчеркнула, что управление фондом будет осуществляться совместно с США, и ни одна из сторон не получит права решающего голоса, что, по ее словам, свидетельствует о равноправном партнерстве между двумя странами.
Украинский министр также заметила, что в подписанном соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала обеих стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.