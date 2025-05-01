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В Ватикане Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Ведомости

В ходе недавней встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского одобрить соглашение с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых, подчеркнув важность такого шага из-за мощи и масштабов России. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом News Nation.

«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», - сказал Трамп.

Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов 30 апреля. На подписание документа в США прилетела вице-премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, согласно условиям соглашения, «полное право собственности и контроль» остаются за Украиной. Свириденко подчеркнула, что управление фондом будет осуществляться совместно с США, и ни одна из сторон не получит права решающего голоса, что, по ее словам, свидетельствует о равноправном партнерстве между двумя странами.

Украинский министр также заметила, что в подписанном соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала обеих стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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