В Ватикане Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов 30 апреля. На подписание документа в США прилетела вице-премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, согласно условиям соглашения, «полное право собственности и контроль» остаются за Украиной. Свириденко подчеркнула, что управление фондом будет осуществляться совместно с США, и ни одна из сторон не получит права решающего голоса, что, по ее словам, свидетельствует о равноправном партнерстве между двумя странами.