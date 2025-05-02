Metrópoles: Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский направил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве шесть официальных обращений с просьбой о личной встрече, но ни на одно из них не получил ответа. Об этом пишет газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.
Metrópoles получил доступ к содержанию шести писем, отправленных Зеленским Луле в период с 2023 по 2024 г., с просьбами о встрече. Два из них были приглашениями для президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась ситуация на Украине. Еще одно письмо было отправлено 27 октября 2023 г., в день рождения бразильского президента.
Другое послание было отправлено перед последним саммитом G20 в Рио. В документе, датированном 25 октября 2024 г., Зеленский заявил, что готов встретиться с бразильским президентом во время мероприятия.
«Я готов лично приехать в Рио-де-Жанейро и обсудить все актуальные вопросы, стоящие на повестке дня, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Голос Украины должен быть услышан», – гласит выдержка из переписки.
8 апреля стало известно, что президент Бразилии намерен посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. В этом году празднование станет особенно значимым – оно посвящено 80-летию Победы. Среди зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие в параде Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик (энтитет БиГ) и глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас.