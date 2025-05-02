Metrópoles: Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече

Metrópoles получил доступ к содержанию шести писем, отправленных Зеленским Луле в период с 2023 по 2024 г., с просьбами о встрече. Два из них были приглашениями для президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась ситуация на Украине. Еще одно письмо было отправлено 27 октября 2023 г., в день рождения бразильского президента.