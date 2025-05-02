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Metrópoles: Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский направил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве шесть официальных обращений с просьбой о личной встрече, но ни на одно из них не получил ответа. Об этом пишет газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.

Metrópoles получил доступ к содержанию шести писем, отправленных Зеленским Луле в период с 2023 по 2024 г., с просьбами о встрече. Два из них были приглашениями для президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась ситуация на Украине. Еще одно письмо было отправлено 27 октября 2023 г., в день рождения бразильского президента.

Другое послание было отправлено перед последним саммитом G20 в Рио. В документе, датированном 25 октября 2024 г., Зеленский заявил, что готов встретиться с бразильским президентом во время мероприятия.

«Я готов лично приехать в Рио-де-Жанейро и обсудить все актуальные вопросы, стоящие на повестке дня, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Голос Украины должен быть услышан», – гласит выдержка из переписки.

8 апреля стало известно, что президент Бразилии намерен посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. В этом году празднование станет особенно значимым – оно посвящено 80-летию Победы. Среди зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие в параде Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик (энтитет БиГ) и глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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