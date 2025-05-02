Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1 трлн на национальную безопасность

По данным источников, Трамп предложит на 22,6% снизить расходы от запланированных на финансовый 2025 г. Предложение предусматривает сокращение программ по охране окружающей среды, борьбе с расовым неравенством и иностранной помощи. Президент США также предложит сократить бюджет Национального научного фонда на $5,2 млрд и ликвидировать ряд грантов в Центре и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Кроме того, ожидаются дополнительные сокращения в министерстве образования, национальных институтах здравоохранения и министерстве жилищного строительства и городского развития.