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Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1 трлн на национальную безопасность

Ведомости

Президент США Дональд Трамп собирается запросить у американского конгресса $1,01 трлн на национальную безопасность в финансовом 2026 г. Это на 13% больше, чем в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Бюджет предусматривает развитие стратегических направлений, в том числе системы противоракетной обороны, обновление флота, модернизацию ядерного потенциала, укрепление границ и повышение зарплат военным на 3,8%.

По данным источников, Трамп предложит на 22,6% снизить расходы от запланированных на финансовый 2025 г. Предложение предусматривает сокращение программ по охране окружающей среды, борьбе с расовым неравенством и иностранной помощи. Президент США также предложит сократить бюджет Национального научного фонда на $5,2 млрд и ликвидировать ряд грантов в Центре и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Кроме того, ожидаются дополнительные сокращения в министерстве образования, национальных институтах здравоохранения и министерстве жилищного строительства и городского развития.

16 апреля The Washington Post со ссылкой на документ, подготовленный административно-бюджетным управлением при Белом доме (OBM), писала, что в финансовом 2026 г. бюджет госдепартамента США могут урезать на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд. Сокращения затронут ряд программ ведомства, включая реализуемые Агентством по международному развитию (USAID). Программы гуманитарной помощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Упоминалось также «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций и сворачивание около 90% финансирования международных организаций.

Нетронутыми останутся программа иностранного военного финансирования (FMF) для таких союзников, как Израиль и Египет, на $5,1 млрд в год и несколько проектов по здравоохранению, включая PEPFAR на $2,9 млрд, направленный на борьбу со СПИДом. Из глобальных организаций сокращения финансирования смогут избежать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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