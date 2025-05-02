Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1 трлн на национальную безопасность
Президент США Дональд Трамп собирается запросить у американского конгресса $1,01 трлн на национальную безопасность в финансовом 2026 г. Это на 13% больше, чем в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
Бюджет предусматривает развитие стратегических направлений, в том числе системы противоракетной обороны, обновление флота, модернизацию ядерного потенциала, укрепление границ и повышение зарплат военным на 3,8%.
По данным источников, Трамп предложит на 22,6% снизить расходы от запланированных на финансовый 2025 г. Предложение предусматривает сокращение программ по охране окружающей среды, борьбе с расовым неравенством и иностранной помощи. Президент США также предложит сократить бюджет Национального научного фонда на $5,2 млрд и ликвидировать ряд грантов в Центре и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Кроме того, ожидаются дополнительные сокращения в министерстве образования, национальных институтах здравоохранения и министерстве жилищного строительства и городского развития.
16 апреля The Washington Post со ссылкой на документ, подготовленный административно-бюджетным управлением при Белом доме (OBM), писала, что в финансовом 2026 г. бюджет госдепартамента США могут урезать на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд. Сокращения затронут ряд программ ведомства, включая реализуемые Агентством по международному развитию (USAID). Программы гуманитарной помощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Упоминалось также «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций и сворачивание около 90% финансирования международных организаций.
Нетронутыми останутся программа иностранного военного финансирования (FMF) для таких союзников, как Израиль и Египет, на $5,1 млрд в год и несколько проектов по здравоохранению, включая PEPFAR на $2,9 млрд, направленный на борьбу со СПИДом. Из глобальных организаций сокращения финансирования смогут избежать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО).