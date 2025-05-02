Газета
Телеграм
/ Политика

Минобороны заявило об уничтожении быстроходного катера в Черном море

Ведомости

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера. Еще один катер был поврежден. Об этом сообщается в еженедельной сводке Минобороны России.

За неделю с 26 апреля по 2 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 36 управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 1306 беспилотников самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных дронов, безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

2 мая Минобороны писало, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Над Крымом было нейтрализовано 89 дронов, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью. Также по одному БПЛА было ликвидировано над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных