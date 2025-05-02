Минобороны заявило об уничтожении быстроходного катера в Черном море
Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера. Еще один катер был поврежден. Об этом сообщается в еженедельной сводке Минобороны России.
За неделю с 26 апреля по 2 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 36 управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 1306 беспилотников самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных дронов, безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
2 мая Минобороны писало, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Над Крымом было нейтрализовано 89 дронов, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью. Также по одному БПЛА было ликвидировано над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.