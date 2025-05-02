Минобороны заявило об уничтожении быстроходного катера в Черном море

2 мая Минобороны писало, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Над Крымом было нейтрализовано 89 дронов, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью. Также по одному БПЛА было ликвидировано над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.