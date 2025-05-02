Российские средства ПВО ликвидировали 121 БПЛА над регионами РФ

Большая часть беспилотников – 89 единиц – была нейтрализована над Республикой Крым, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью, по одному – над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.