Российские средства ПВО ликвидировали 121 БПЛА над регионами РФ
В течение прошедшей ночи дежурные российские средства ПВО уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Большая часть беспилотников – 89 единиц – была нейтрализована над Республикой Крым, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью, по одному – над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.
В ночь на 1 мая по два БПЛА были сбиты в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.