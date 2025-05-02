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Российские средства ПВО ликвидировали 121 БПЛА над регионами РФ

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурные российские средства ПВО уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Большая часть беспилотников – 89 единиц – была нейтрализована над Республикой Крым, еще 23 – в воздушном пространстве над Черным морем, четыре – в Краснодарском крае, два – над Орловской областью, по одному – над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.

В ночь на 1 мая по два БПЛА были сбиты в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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