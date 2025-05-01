Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь
Дежурные российские средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в четырех регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
По два БПЛА были сбиты в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько беспилотников были обнаружены и уничтожены в одном из районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.