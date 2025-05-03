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Минобороны: ВС РФ поразили завод боеприпасов ВСУ

Ведомости

Российские войска поразили завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны.

По данным ведомства, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Кроме завода были поражены объекты военных аэродромов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В ночь на 3 мая российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку Украины, в ходе которой применялись различные виды ударных средств. По данным ведомства, было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа.

Над акваторией Черного моря российская ПВО успешно сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» украинского производства. Они могли представлять серьезную угрозу для объектов инфраструктуры и мирного населения.

Также в сообщении отмечается, что силы Черноморского флота за минувшие сутки ликвидировали 23 безэкипажных катера, которые пытались совершить атаки на объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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