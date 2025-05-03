Минобороны: ВС РФ поразили завод боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны.
По данным ведомства, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Кроме завода были поражены объекты военных аэродромов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
В ночь на 3 мая российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку Украины, в ходе которой применялись различные виды ударных средств. По данным ведомства, было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа.
Над акваторией Черного моря российская ПВО успешно сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» украинского производства. Они могли представлять серьезную угрозу для объектов инфраструктуры и мирного населения.
Также в сообщении отмечается, что силы Черноморского флота за минувшие сутки ликвидировали 23 безэкипажных катера, которые пытались совершить атаки на объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.