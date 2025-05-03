Минобороны: ВС РФ поразили завод боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Кроме завода были поражены объекты военных аэродромов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.