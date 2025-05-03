Минобороны: за ночь сбиты 170 украинских БПЛА и ракеты Storm Shadow
В период с 22:00 2 мая до 05:00 3 мая российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Украины с применением различных видов ударных средств. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них: 96 – над Крымом, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, восемь – над Брянской областью, восемь – над Курской областью, два – над Белгородской областью.
Кроме того, над акваторией Черного моря средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства, а также три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД».
Также с 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.