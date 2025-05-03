Минобороны: за ночь сбиты 170 украинских БПЛА и ракеты Storm Shadow

По данным ведомства, было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них: 96 – над Крымом, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, восемь – над Брянской областью, восемь – над Курской областью, два – над Белгородской областью.