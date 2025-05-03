В Новороссийске после атаки ВСУ ввели режим ЧС
В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), число пострадавших после украинской атаки выросло до пяти человек, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал он.
В результате ночной атаки со стороны Украины повреждены многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской, также зафиксированы повреждения в частном секторе Восточного района, добавил Кравченко. Власти при необходимости развернут пункты временного размещения для жителей.
Ночью 3 мая Черноморское побережье Краснодарского подверглось массированной атаке, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев. Атака, по его словам, имела серьезные последствия для гражданской инфраструктуры, особенно в Новороссийске, где были повреждены три многоквартирных жилых дома и пострадали люди. Кроме того, в городе обломками БПЛА повреждены три резервуара на зерновом терминале. Минобороны РФ сообщило, что с вечера 2 мая было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них: 96 – над Крымом, 47 – над Краснодарским краем.