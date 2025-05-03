В Новороссийске после атаки ВСУ ввели режим ЧС

Ночью 3 мая Черноморское побережье Краснодарского подверглось массированной атаке, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев. Атака, по его словам, имела серьезные последствия для гражданской инфраструктуры, особенно в Новороссийске, где были повреждены три многоквартирных жилых дома и пострадали люди. Кроме того, в городе обломками БПЛА повреждены три резервуара на зерновом терминале. Минобороны РФ сообщило, что с вечера 2 мая было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них: 96 – над Крымом, 47 – над Краснодарским краем.