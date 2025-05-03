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В Новороссийске после атаки ВСУ ввели режим ЧС

Ведомости

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), число пострадавших после украинской атаки выросло до пяти человек, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал он.

В результате ночной атаки со стороны Украины повреждены многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской, также зафиксированы повреждения в частном секторе Восточного района, добавил Кравченко. Власти при необходимости развернут пункты временного размещения для жителей.

Ночью 3 мая Черноморское побережье Краснодарского подверглось массированной атаке, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев. Атака, по его словам, имела серьезные последствия для гражданской инфраструктуры, особенно в Новороссийске, где были повреждены три многоквартирных жилых дома и пострадали люди. Кроме того, в городе обломками БПЛА повреждены три резервуара на зерновом терминале. Минобороны РФ сообщило, что с вечера 2 мая было уничтожено и перехвачено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них: 96 – над Крымом, 47 – над Краснодарским краем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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