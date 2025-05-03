Медведев назвал словесной провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам 9 мая
Завуалированные угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим посетить Москву на День Победы, являются не более чем словесной провокацией. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Речь идет о словах президента Украины о том, что он не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве, которые приедут на парад 9 Мая. Медведев прокомментировал эти слова, отметив, что никто и не требует от Зеленского подобных гарантий.
«Просто словесная провокация. Не более того», – написал он.
Зампред Совбеза также подчеркнул, что Зеленский «осознает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
3 мая стало известно, что Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая. В свою очередь, Киев настаивает на прекращении огня сроком на 30 дней.
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. При этом в Кремле подчеркнули, что любые нарушения режима тишины со стороны противника повлекут за собой «адекватный и эффективный ответ» со стороны российских военных.