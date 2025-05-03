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Медведев назвал словесной провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам 9 мая

Ведомости

Завуалированные угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим посетить Москву на День Победы, являются не более чем словесной провокацией. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Речь идет о словах президента Украины о том, что он не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве, которые приедут на парад 9 Мая. Медведев прокомментировал эти слова, отметив, что никто и не требует от Зеленского подобных гарантий.

«Просто словесная провокация. Не более того», – написал он.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что Зеленский «осознает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

3 мая стало известно, что Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая. В свою очередь, Киев настаивает на прекращении огня сроком на 30 дней.

28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. При этом в Кремле подчеркнули, что любые нарушения режима тишины со стороны противника повлекут за собой «адекватный и эффективный ответ» со стороны российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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