FT: у Киева будет шанс возобновить конфликт, если Запад не признает Крым за РФ

МИД Украины в апреле заявил, что Киев определил три ключевые позиции, которые остаются неизменными на всех этапах мирных переговоров. В частности, республика категорически отказывается признавать присоединенные Россией территории. В том же месяце американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на возвращение Крыма.