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FT: у Киева будет шанс возобновить конфликт, если Запад не признает Крым за РФ

Ведомости

Украина может возобновить военные действия против России, если мирное соглашение с Москвой не будет включать пункт об официальном признании бывших украинских территорий российскими, пишет газета Financial Times (FT).

То, как Крым и другие ранее подконтрольные Киеву регионы будут классифицироваться после прекращения боевых действий, будет иметь последствия, отмечает издание.

«Соглашение, которое избежит официального признания США (или любой другой страной) усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать – или, по крайней мере, вернуть территорию другими способами в другой раз», – говорится в статье.

Если же российские власти добьются юридического признания от Киева, это «увеличит риски» для соседей России, представление о безопасности европейских границ будет подорвано.

МИД Украины в апреле заявил, что Киев определил три ключевые позиции, которые остаются неизменными на всех этапах мирных переговоров. В частности, республика категорически отказывается признавать присоединенные Россией территории. В том же месяце американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на возвращение Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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