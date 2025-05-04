FT: у Киева будет шанс возобновить конфликт, если Запад не признает Крым за РФ
Украина может возобновить военные действия против России, если мирное соглашение с Москвой не будет включать пункт об официальном признании бывших украинских территорий российскими, пишет газета Financial Times (FT).
То, как Крым и другие ранее подконтрольные Киеву регионы будут классифицироваться после прекращения боевых действий, будет иметь последствия, отмечает издание.
«Соглашение, которое избежит официального признания США (или любой другой страной) усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать – или, по крайней мере, вернуть территорию другими способами в другой раз», – говорится в статье.
Если же российские власти добьются юридического признания от Киева, это «увеличит риски» для соседей России, представление о безопасности европейских границ будет подорвано.
МИД Украины в апреле заявил, что Киев определил три ключевые позиции, которые остаются неизменными на всех этапах мирных переговоров. В частности, республика категорически отказывается признавать присоединенные Россией территории. В том же месяце американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на возвращение Крыма.