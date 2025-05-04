В Кремле раскрыли детали визита Си Цзиньпина в Москву

В ходе визита лидер КНР также проведет переговоры с российским руководством, на которых будут обсуждаться вопросы развития «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Ожидается, что стороны также подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.