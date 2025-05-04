В Кремле раскрыли детали визита Си Цзиньпина в Москву

В Кремле раскрыли детали визита Си Цзиньпина в МосквуЛидер КНР примет участие в параде 9 мая и подпишет ряд документов
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая, ожидаются переговоры китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Кремля.
30 апреля в Кремле подтвердили, что Си приедет в Москву и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе визита лидер КНР также проведет переговоры с российским руководством, на которых будут обсуждаться вопросы развития «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Ожидается, что стороны также подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на парад Победы в Москве приедут свыше 20 глав государств и правительств. По его словам, Россия будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы.