В Кремле подтвердили участие Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си», – уточнил Песков.
1 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой МИД КНР Ван И. В начале встречи Путин попросил дипломата передать «дружеский привет» председателю КНР и заверил, что на праздновании 80-летия Победы в Москве он станет «основным гостем» на мероприятиях. Кроме того, Си также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.
15 апреля Песков говорил, что на парад Победы в Москве приедут свыше 20 глав государств и правительств. По его словам, Россия будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев уточнял, что главы всех стран организации, за исключением Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в столице. Ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.