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В Кремле подтвердили участие Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си», – уточнил Песков.

1 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой МИД КНР Ван И. В начале встречи Путин попросил дипломата передать «дружеский привет» председателю КНР и заверил, что на праздновании 80-летия Победы в Москве он станет «основным гостем» на мероприятиях. Кроме того, Си также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.

15 апреля Песков говорил, что на парад Победы в Москве приедут свыше 20 глав государств и правительств. По его словам, Россия будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев уточнял, что главы всех стран организации, за исключением Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в столице. Ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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