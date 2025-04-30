В Кремле подтвердили участие Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве

1 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой МИД КНР Ван И. В начале встречи Путин попросил дипломата передать «дружеский привет» председателю КНР и заверил, что на праздновании 80-летия Победы в Москве он станет «основным гостем» на мероприятиях. Кроме того, Си также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.