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Захарова назвала предстоящий визит Си Цзиньпина 9 мая важным событием

Ведомости

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая является важным событием в контексте происходящих в мире перемен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Те слова, которые прозвучали о том, что в Москве ждут председателя КНР Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное участие китайской стороной в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы, это не просто протокольная часть и особенность двухсторонней повестки, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен», – подчеркнула Захарова.

31 марта глава МИД КНР Ван И прибыл в Москву с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом России. Путин попросил главу ведомства передать «дружеский привет» Си Цзиньпину. Российский лидер заверил, что в Москве он станет «основным гостем» на мероприятиях и его ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита. 

В тот же день представитель КНР провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили перспективу урегулирования кризиса на Украине и затронули вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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