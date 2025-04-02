Захарова назвала предстоящий визит Си Цзиньпина 9 мая важным событием
Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая является важным событием в контексте происходящих в мире перемен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Те слова, которые прозвучали о том, что в Москве ждут председателя КНР Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное участие китайской стороной в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы, это не просто протокольная часть и особенность двухсторонней повестки, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен», – подчеркнула Захарова.
31 марта глава МИД КНР Ван И прибыл в Москву с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом России. Путин попросил главу ведомства передать «дружеский привет» Си Цзиньпину. Российский лидер заверил, что в Москве он станет «основным гостем» на мероприятиях и его ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.
В тот же день представитель КНР провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили перспективу урегулирования кризиса на Украине и затронули вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов.