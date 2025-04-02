Захарова назвала предстоящий визит Си Цзиньпина 9 мая важным событием

«Те слова, которые прозвучали о том, что в Москве ждут председателя КНР Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное участие китайской стороной в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы, это не просто протокольная часть и особенность двухсторонней повестки, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен», – подчеркнула Захарова.