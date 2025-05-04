Путин: у России достаточно сил для доведения спецоперации до завершения

4 мая ожидается выход документального фильма про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Глава государства в фильме ответил на вопрос, не возникает ли у него желания «врезать» кому-нибудь. Он также показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле и рассказал, что обычно просыпается без будильника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.