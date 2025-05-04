Путин: у России достаточно сил для доведения спецоперации до завершения
Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести военную спецоперацию до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент фильма опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«У нас достаточно сил и средств для того, что довести начатое в 2022 г. до логического завершения с нужным для России результатом», – сказал он.
Глава государства добавил, что Москву хотели спровоцировать, но применять ядерное оружие не было необходимости. Он выразил надежду, что этого не потребуется и в будущем.
4 мая ожидается выход документального фильма про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Глава государства в фильме ответил на вопрос, не возникает ли у него желания «врезать» кому-нибудь. Он также показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле и рассказал, что обычно просыпается без будильника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.