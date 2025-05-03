Путин заявил о желании «врезать» кому-нибудь
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, не возникает ли у него желания «врезать» кому-нибудь. Фрагмент беседы с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Кадры вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который покажут на телеканале «Россия 1». Зарубин отметил, что глава государства выглядит как «очень хладнокровный, сдержанный» человек, и спросил, возникает ли у него желание «кому-то врезать».
«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», – ответил Путин.
4 мая ожидается выход документального фильма про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Глава государства показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле и рассказал, что обычно просыпается без будильника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.