Путин показал кухню и гостиную в своей квартире в Кремле
Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле. Фрагменты опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
В гостиной находятся несколько светлых кресел, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Путин рассказал, что здесь в разные годы он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Затем глава государства проводил съемочную группу фильма на кухню. Он достал из холодильника бутылку кефира и пригласил Зарубина за стол. На столе у Путина можно видеть фрукты, мед и стопку с документами. Рядом на столике расположена икона Спаса Нерукотворного.
4 мая на телеканале «Россия-1» ожидается выход документального фильма про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.