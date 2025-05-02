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Путин показал кухню и гостиную в своей квартире в Кремле

Ведомости

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле. Фрагменты опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В гостиной находятся несколько светлых кресел, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Путин рассказал, что здесь в разные годы он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Затем глава государства проводил съемочную группу фильма на кухню. Он достал из холодильника бутылку кефира и пригласил Зарубина за стол. На столе у Путина можно видеть фрукты, мед и стопку с документами. Рядом на столике расположена икона Спаса Нерукотворного.

4 мая на телеканале «Россия-1» ожидается выход документального фильма про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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