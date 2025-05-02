Путин показал кухню и гостиную в своей квартире в Кремле

Затем глава государства проводил съемочную группу фильма на кухню. Он достал из холодильника бутылку кефира и пригласил Зарубина за стол. На столе у Путина можно видеть фрукты, мед и стопку с документами. Рядом на столике расположена икона Спаса Нерукотворного.