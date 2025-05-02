Путин рассказал, что обычно просыпается без будильника
Президент России Владимир Путин не нуждается в будильнике по утрам и, как правило, просыпается самостоятельно. Об этом глава государства заявил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент беседы разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин уточнил, что в особо ответственные моменты прибегает к помощи адъютантов и просит позвонить ему.
Во фрагменте фильма, опубликованном 30 апреля, президент РФ говорил, что за последние три года он преимущественно проводит ночи в Кремле.
4 мая на телеканале «Россия-1» выйдет документальный фильм про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание» 30 апреля порекомендовал зрителям посмотреть фильм, отметив высокий профессионализм его создателей.