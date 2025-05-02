Путин рассказал, что обычно просыпается без будильника

Президент России Владимир Путин не нуждается в будильнике по утрам и, как правило, просыпается самостоятельно. Об этом глава государства заявил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент беседы разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.