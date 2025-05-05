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Трамп приказал снова открыть тюрьму Алькатрас

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил федеральному бюро тюрем перестроить и вновь открыть тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Об этом он заявил на платформе Truth Social.

«Когда мы были более серьезной нацией в прошлом, мы без колебаний сажали в тюрьму самых опасных преступников и держали их подальше от всех, кому они могли причинить вред», – написал Трамп.

В федеральной тюрьме Алькатрас до ее закрытия в 1963 г. содержались известные американские преступники, например, Аль Капоне. Сейчас это одно из самых популярных туристических мест в Сан-Франциско. Алькатрас считался самой надежной тюрьмой в США из-за расположения на острове, холодных вод и сильных течений. Официально не было зарегистрировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пятеро заключенных числятся пропавшими без вести и предположительно утонувшими.

Алькатрас был закрыт, потому что продолжать работу было нерентабельно. Его эксплуатация обходилась почти в три раза дороже, чем любой другой федеральной тюрьмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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