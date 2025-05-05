Трамп приказал снова открыть тюрьму Алькатрас

В федеральной тюрьме Алькатрас до ее закрытия в 1963 г. содержались известные американские преступники, например, Аль Капоне. Сейчас это одно из самых популярных туристических мест в Сан-Франциско. Алькатрас считался самой надежной тюрьмой в США из-за расположения на острове, холодных вод и сильных течений. Официально не было зарегистрировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пятеро заключенных числятся пропавшими без вести и предположительно утонувшими.