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Кремль считает необходимой встречу Путина и Трампа

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Ближний Восток в середине месяца. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии.

«Но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что встреча двух лидеров должна быть соответствующим образом подготовлена. Это требует усилий на самых разных экспертных уровнях, продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем конкретики по этому вопросу пока нет.

В ночь 4 мая по мск Трамп, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не думал насчет возможной встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Тогда же он заявил, что за последние дни было несколько продуктивных дискуссий насчет России и Украины.

2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон отказывается от роли посредника в диалоге между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что сторонам нужно провести прямые переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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