Кремль считает необходимой встречу Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин не планирует посещать Ближний Восток в середине месяца. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии.
«Но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что встреча двух лидеров должна быть соответствующим образом подготовлена. Это требует усилий на самых разных экспертных уровнях, продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем конкретики по этому вопросу пока нет.
В ночь 4 мая по мск Трамп, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не думал насчет возможной встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Тогда же он заявил, что за последние дни было несколько продуктивных дискуссий насчет России и Украины.
2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон отказывается от роли посредника в диалоге между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что сторонам нужно провести прямые переговоры.