Трамп заявил о «хороших дискуссиях» по РФ и Украине в последние дни

24 февраля американский лидер говорил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. В начале апреля Reuters писал со ссылкой на двух чиновников США, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и Москву. 26 апреля Трамп заявлял, что Москва и Киев близки к сделке и что сторонам теперь нужно встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.