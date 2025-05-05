Трамп заявил о «хороших дискуссиях» по РФ и Украине в последние дни
У президента США Дональда Трампа и его советников было несколько продуктивных обсуждений российско-украинского вопроса за последнее время. Об этом американский лидер заявил журналистам, его слова приводит Reuters.
Трамп отметил, что между Москвой и Киевом «много ненависти».
На вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая американский лидер ответил, что не думал об этом.
4 мая Трамп заявил в интервью NBC News, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может оказаться невозможным. При этом политик указал, что договор может быть заключен в ближайшем будущем.
24 февраля американский лидер говорил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. В начале апреля Reuters писал со ссылкой на двух чиновников США, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и Москву. 26 апреля Трамп заявлял, что Москва и Киев близки к сделке и что сторонам теперь нужно встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.