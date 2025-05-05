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Трамп заявил о «хороших дискуссиях» по РФ и Украине в последние дни

Ведомости

У президента США Дональда Трампа и его советников было несколько продуктивных обсуждений российско-украинского вопроса за последнее время. Об этом американский лидер заявил журналистам, его слова приводит Reuters.

Трамп отметил, что между Москвой и Киевом «много ненависти».

На вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая американский лидер ответил, что не думал об этом.

4 мая Трамп заявил в интервью NBC News, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может оказаться невозможным. При этом политик указал, что договор может быть заключен в ближайшем будущем.

24 февраля американский лидер говорил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. В начале апреля Reuters писал со ссылкой на двух чиновников США, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и Москву. 26 апреля Трамп заявлял, что Москва и Киев близки к сделке и что сторонам теперь нужно встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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