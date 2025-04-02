В администрации Трампа сомневаются в скором урегулировании украинского конфликта
Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вероятность того, что в ближайшие месяцы Вашингтону не удастся заключить мирное соглашение в украинском конфликте . Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Отмечается, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и на Москву. Ранее Трамп и его советники рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю и надеялись в ближайшие месяцы прийти к долгосрочной мирной сделке. По словам источников агентства, «ни одно из этих соглашений не кажется неизбежным». Указывается на повышение вероятности затягивания конфликта и увеличение потребности Киева в поддержке со стороны Запада.
«Такой исход был бы неприемлем для Трампа, который называет себя мастером переговоров и неоднократно обещал быстро положить конец конфликту», – говорится в материале.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп был недоволен высказываниями лидеров РФ и Украины насчет конфликта. 30 марта американский лидер заявил журналистке NBC News, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон введет вторичные пошлины на российскую нефть. Имелись в виду тарифы от 25% до 50% на всю нефть. Уточнялось, что мера может быть принята, если сделка о прекращении огня не будет достигнута в течение месяца.
31 марта Der Spiegel писала, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот попытается выйти из соглашения по ископаемым.