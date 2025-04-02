В администрации Трампа сомневаются в скором урегулировании украинского конфликта

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп был недоволен высказываниями лидеров РФ и Украины насчет конфликта. 30 марта американский лидер заявил журналистке NBC News, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон введет вторичные пошлины на российскую нефть. Имелись в виду тарифы от 25% до 50% на всю нефть. Уточнялось, что мера может быть принята, если сделка о прекращении огня не будет достигнута в течение месяца.