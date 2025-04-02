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В администрации Трампа сомневаются в скором урегулировании украинского конфликта

Ведомости

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вероятность того, что в ближайшие месяцы Вашингтону не удастся заключить мирное соглашение в украинском конфликте . Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и на Москву. Ранее Трамп и его советники рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю и надеялись в ближайшие месяцы прийти к долгосрочной мирной сделке. По словам источников агентства, «ни одно из этих соглашений не кажется неизбежным». Указывается на повышение вероятности затягивания конфликта и увеличение потребности Киева в поддержке со стороны Запада.

«Такой исход был бы неприемлем для Трампа, который называет себя мастером переговоров и неоднократно обещал быстро положить конец конфликту», – говорится в материале.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп был недоволен высказываниями лидеров РФ и Украины насчет конфликта. 30 марта американский лидер заявил журналистке NBC News, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон введет вторичные пошлины на российскую нефть. Имелись в виду тарифы от 25% до 50% на всю нефть. Уточнялось, что мера может быть принята, если сделка о прекращении огня не будет достигнута в течение месяца.

31 марта Der Spiegel писала, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот попытается выйти из соглашения по ископаемым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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