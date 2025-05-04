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Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине

Президент США признал, что остановить конфликт, возможно, не получится
Полина Худякова
The White House
The White House

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может оказаться невозможным, считает президент США Дональд Трамп. За годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными, заявил он в интервью NBC News.

Глава американского государства признал, что мир между Россией и Украиной может быть недостижим, при этом он указал, что соглашение о перемирии может быть заключено в ближайшем будущем, пишет NBC News.

«Возможно, это невозможно сделать. <...> Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами и между, вы знаете, некоторыми солдатами, честно говоря. Между генералами. Они упорно сражались в течение трех лет», – сказал Трамп.

Трамп еще до вступления в должность президента обещал урегулировать конфликт на Украине за короткий срок, но постепенно его риторика начала меняться. 24 февраля глава государства сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. В начале апреля Reuters со ссылкой на двух американских чиновников писал, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и Москву. Трамп и его советники, как отмечало агентство, рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю и надеялись в ближайшие месяцы прийти к долгосрочной мирной сделке.

В конце апреля президент США сообщил, что его слова о том, что он сможет завершить боевые действия на Украине за 24 часа, были фигурой речи. Также он заявил о собственном дедлайне по урегулированию конфликта, не уточнив конкретные сроки. 26 апреля президент США сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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