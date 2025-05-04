Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине

Трамп еще до вступления в должность президента обещал урегулировать конфликт на Украине за короткий срок, но постепенно его риторика начала меняться. 24 февраля глава государства сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель. В начале апреля Reuters со ссылкой на двух американских чиновников писал, что в администрации Трампа разрабатывают новые планы по оказанию давления на Киев и Москву. Трамп и его советники, как отмечало агентство, рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю и надеялись в ближайшие месяцы прийти к долгосрочной мирной сделке.